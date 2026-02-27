旅先で出会った料理をご紹介しますみなさん、ごきげんよう。急に寒くなったので、メッシュの半袖から厚手の半袖に衣替えした石塚英彦です。これまで、私は日本全国で「まいうーな料理」をいただいてきました。正直、すべて「まいうー」でした。今回は、その中からいくつか皆さまにご紹介させていただきます。ただ、私は記憶力が悪いので、アバウトな紹介になってしまいます。ご了承ください。まずは北海道。今から30年くらい前、テ