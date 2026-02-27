昨年１１月に火災のため急死した歌舞伎俳優の片岡亀蔵（かたおか・かめぞう、本名・片岡二郎＝じろう）さん（享年６４）のお別れの会が２７日、帝国ホテル東京で開かれ、歌舞伎役者の松本幸四郎が参列した。亀蔵さんとの最期のお別れを終えた幸四郎は「本当に感謝、『ありがとうございます』ですね。まだ、本当に信じられないですけど…」とつぶやいた。亀蔵さんについて「作品の全体像を捉えて研究されて、今までの経験を糧に