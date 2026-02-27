『マンダロリアン』シリーズと『スター・ウォーズ』旧三部作の日本版オリジナルジャケット仕様の限定盤レコードが発売決定！2026年劇場公開の最新作へ続く“伝説”をレコードで楽しめる、初のアナログ化を含む全6タイトルがリリースされます。 日本盤レコード『マンダロリアン』シリーズ＆『スター・ウォーズ』旧三部作オリジナル・サウンドトラック 発売日：2026年4月24日（金）発売元：ユニバーサル ミュージ