活動再開した女優・沢尻エリカ（３９）の近影が公開された。沢尻は２７日公開の映画「＃拡散」（成田凌主演、白金監督）に出演する。成田演じる介護士の浅岡信治が、妻をワクチン接種直後に亡くしたことから、深い喪失と疑念を抱える物語。沢尻は婚約者を医療事故で失った過去を持ち、浅岡が遺影を掲げる姿を「夫婦愛の象徴」として紹介する新聞記者の福島美波を演じる。この日までに同映画の公式ＳＮＳでは、「映画『＃拡散