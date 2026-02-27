7組アイドルグループ・Newヒロインが27日までに公式Xを更新。所属メンバー1人の名前を変更すると伝えた。【写真】他社のアイドルと同姓同名が判明…日向いぶから改名した伊吹いぶ「この度、弊社アイドルユニットの新メンバーとして発表いたしました「日向いぶ」につきまして、既に活動されている他社様のアイドルの方と同姓同名であることが判明いたしました」と報告。「事前確認が不十分であったことを深くお詫び申し上げます