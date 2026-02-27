今年8月から9月にかけて東京芸術劇場 プレイハウスにて上演するBunkamura Produce 2026 マルコス浄瑠璃『金閣寺』のキャスト、メインビジュアル、公演詳細が解禁された。生誕100年を越えてなお読み継がれる三島由紀夫の代表作『金閣寺』をもとに、マルコス・モラウが放つ注目の世界初演・人形浄瑠璃。人形遣いとして吉田玉助、さらに中村壱太郎、末永光、尾上眞秀の出演が決定した。【動画】『初春歌舞伎公演』子ども達の可愛す