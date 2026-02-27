漫画『銀魂』作者・空知英秋氏のデビュー読切作品をアニメ化したNetflixアニメ『だんでらいおん』合同取材会が27日、都内で行われ、声優の小林親弘、潘めぐみが登壇した。【集合ショット】シックなブラック衣装で登場した小林親弘＆潘めぐみら本作のメインキャストを、小林と潘が務める。小林は「僕は10年ぐらい前に『銀魂』のアニメで1話だけ、本当にこういう仕事を始めたぐらいのときに出たことがあって、アナウンサーの役だ