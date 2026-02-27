「東京マラソン」（３月１日、東京都庁〜東京駅前）２８年ロサンゼルス五輪、９月開幕の名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねて行われる。２７日はファンミーティングが行われた。元青学大のエースで、プロランナーの太田蒼生（２３）＝ＧＭＯインターネットグループ＝は初マラソンだった昨年大会でスタートから日本記録を超えるペースで走る世界トップレベルの集団に日本選手でただ一人ついていったが、ハーフ通過後に失速。３