第98回米アカデミー賞のメーキャップ・ヘアスタイリング賞でノミネートされた「国宝」の李相日監督（52）、ヘアメークの豊川京子氏、歌舞伎メークの日比野直美氏、床山の西松忠氏が27日、都内の日本外国特派員協会で会見を開いた。西松氏は、映画の製作において何が難しかったか？と聞かれると「まず、キャストの皆さまが歌舞伎役者ではない、ということ。ご本人が慣れず、長時間にわたると、ここが痛いとなってくる。そこが1番