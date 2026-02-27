ハウス食品は、スパイス加工技術とマロニーを組み合わせ、やみつきになるおいしさと健康感を両立させた、グルテンフリーのアジアンスープ麺「美味香碗」3品をECサイトと一部量販店で発売した。ラインアップは「麻辣湯麺」「酸辣湯麺」「参鶏湯風麺」で税別参考小売価格298円。数量限定で販売する。麺には、北海道産じゃがいもでんぷんを主原料とする低カロリーのグルテンフリー麺で、同社が販売するマロニーを使用。同ブランド