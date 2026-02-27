『Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026）が2026年2月15日（日）にIGアリーナにて開催され、MINAMI、希空、藤吉夏鈴（櫻坂46）らが登場した。『Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026』MINAMI＆希空、息ぴったりのランウェイに大歓声©Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026YOUR FANをコーポレ