『Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026）が2026年2月15日（日）にIGアリーナにて開催され、山粼天（櫻坂46）、王林、長浜広奈らが登場した。『Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026』山粼天（櫻坂46）と王林が各ステージのトップバッターで登場©Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや