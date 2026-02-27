横浜ＦＭは２７日、神奈川・横須賀市内で明治安田Ｊ１百年構想リーグ第４節・東京Ｖ戦（２８日・日産スタジアム）に向けて一部のみを公開して全体練習を行った。開幕・町田戦は２―３で敗れ、第２節の鹿島戦は０―１で惜敗。第３節の浦和戦も０―２で敗れ、東の１０クラブでは最下位の柏とともに勝ち点０での開幕３連敗スタートとなった。１９９３年のＪリーグ開幕カードで「クラシコ」と銘打たれた伝統クラブとの対戦。今季