ＪＲＡは２月２７日、２３年報知新聞社杯エーデルワイス賞・Ｊｐｎ３に優勝したモズミギカタアガリ（牝５歳、栗東・藤岡健一厩舎、父グランプリボス）の競走馬登録を２６日付で抹消したことを発表した。今後は北海道様似町の木村牧場で繁殖牝馬となる予定。同馬は２３年５月に門別・米川昇厩舎からデビューして新馬勝ち。同年のエーデルワイス賞で重賞初制覇を挙げた。３歳時からＪＲＡの栗東・藤岡厩舎に転厩。ダートのオープ