厚生労働省は27日、全国約3千の定点医療機関から16〜22日の1週間に報告されたインフルエンザの感染者数は計13万1200人で、1機関当たり34.54人だったと発表した。前週比0.83倍。2週連続で減少したが、警報レベルとされる1機関当たり30人を4週連続で上回った。今季は当初、A香港型（AH3型）ウイルスの新たな変異株が流行した。感染者数はいったん減少したが、昨年末以降、B型の検出割合が増加。A型にかかった人が、B型に再び感染