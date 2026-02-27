フリーの中村仁美アナウンサーが２７日、都内で初書籍「妻脳ｖｓ．夫脳年上夫のあるある観察記」（光文社）の刊行記念イベントを行った。同書は２１年からファッション誌「ＳＴＯＲＹ」で連載したエッセーをまとめたもの。夫でお笑いコンビ「さまぁ〜ず」大竹一樹の“迷言”や面白エピソードをつづっている。中村アナは「夫の本を出すなんて青天の霹靂（へきれき）。夫はこの本を読んでいませんが、周りから話を聞くようで『