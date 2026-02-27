ファミリーマートは2月27日、「コンビニエンスウェア」の新商品を全国のファミリーマートで順次発売する。「ラインソックス」(429円)、「今治タオルハンカチ」(698円)コンビニエンスウェアは、ファッションデザイナーの落合宏理氏との共同開発のもと、「いい素材、いい技術、いいデザイン。」のコンセプトを掲げ、展開している同社のオリジナルアパレルブランド。ブランド立ち上げから5周年を迎える2026年春夏の新作は、同社45周年