同じ地方公務員でも、勤務する自治体によって年収に大きな差があることをご存じでしょうか。総務省の調査によると、トップの神奈川県厚木市と最下位の沖縄県渡名喜村では、なんと300万円以上の差が生じています。 本記事では、地方公務員の平均年収や自治体別ランキング、さらには給与の決まり方や年収差の要因について解説します。 地方公務員（一般行政職）の平均年収は“約645万円” 総務省が公表した「令和6年4