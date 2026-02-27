資料岡山市空撮 岡山県は2月27日、2025年12月の毎月勤労統計調査（事業所規模5人以上）を公表しました。 月給やボーナスなどを合わせた現金給与総額の名目賃金は、59万6939円で、前年比10.7％増、5カ月連続で増加しています。名目賃金から物価変動の影響を除いた実質賃金は、8.4％増となっています。 また、月給に当たる定期給与の名目賃金は、28万1070円で、前年比5.1％増、48カ月連続で増加しています。実質賃