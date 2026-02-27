新名神高速 八幡京田辺JCT・IC付近の工事状況。2025年2月撮影。 新名神高速の全線開通メリットは？ 新名神高速は八幡京田辺JCT・IC～高槻JCT・ICと大津JCT～城陽JCT・ICが未開通。 「新名神高速道路」は、三重県四日市市を起点に滋賀県・京都府・大阪府を経由して、兵庫県神戸市に至る総延長約160kmの高速道路だ。既存の名神高速道路を補完する第2の基幹的高速道路として位置付けられ、近畿圏および中京圏を結ぶ