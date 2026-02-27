格闘家の朝倉未来（33＝JAPAN TOP TEAM）が、27日までに更新された自身のマネジャーである伊師美和氏のYouTubeチャンネルにゲスト出演。復帰後に戦いたい相手を明かした。この日は未来への質問動画が投稿された。ファンからの「次に戦いたい相手はいますか？」という質問に未来は「平本とかケラモフとか」と過去に負けた相手へのリベンジを誓った。そして3月7日の「RIZIN.52」で参戦する元ベラトール世界バンタム級王者のパ