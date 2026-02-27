音楽プロデューサーでつんく♂（57）が27日、自身のインスタグラムを更新。子供たちのお弁当を公開し、父親としての心境を明かした。「これなぁ〜んだ！？って聞きたくなるが、正解は我が子達のお弁当！詳しく言わば“冷やし中華”なのだ」と3つのお弁当が並んだ写真を公開。「朝から妻が麺を湯がいて作ってるわけだが、何よりその上の具達がなんかかわゆくない？つい写真撮っちまったぜい！」と続けた。「長男のは麺も具も