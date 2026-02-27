みずほフィナンシャルグループは、AIを活用して今後10年間で事務職員最大5000人分の業務を削減する方針を固めました。事務職員は全国におよそ1万5000人で、傘下のみずほ銀行などでは現在、口座開設の際の書類確認や顧客情報の登録などの作業を担っています。みずほフィナンシャルグループは、こうした業務にAIを使って効率化し、今後10年間で、事務職員の3分の1にあたる最大5000人分の事務職の業務を削減するということです。業務