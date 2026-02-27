1999年に名古屋市西区のアパートで主婦高羽奈美子さん＝当時（32）＝が殺害された事件で、殺人容疑で逮捕された安福久美子容疑者（69）の鑑定留置が27日、終了した。名古屋地検は詰めの捜査を進め、勾留期限の3月5日までに刑事処分を決める。高羽さんは99年11月13日、アパートで首などを刺されて失血死した。安福容疑者は、高羽さんの夫と同じ高校の部活に所属していた。容疑者と現場に残された血痕のDNA型が一致。県警は昨年1