フィギュアスケート女子で銅メダルに輝いた中井亜美（17＝TOKIOインカラミ）が27日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜前10・25）に生出演。親友が中井の素顔を語った。同番組には、中井が「今一緒に練習してるお友だち」という親友がVTR出演した。「亜美はホントに、いい意味でかわいくてあざとい子」といい、「私たち同い年でも“お願い”って言われたら“いいよ”って言っちゃうぐらいかわいくて、あれが亜美の素」と紹介した。