アメリカ・ニューヨークで、片づけコンサルタントの近藤麻理恵さんをゲストに、島根県や三重県など日本の魅力を発信するイベントが行われました。ニューヨークで26日、心身ともにリフレッシュする旅、「ウェルネスツーリズム」をテーマに、日本の魅力を発信するイベントが開かれました。アメリカでも「片づけコンサルタント」として知られ、神社にも詳しい近藤麻理恵さんが、島根県の出雲大社や三重県の海女や日本茶など、“心が整