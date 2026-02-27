一生懸命貯めたお金を使わず、亡くなる瞬間の資産額が人生のピークになる――。これは、多くの日本人が陥っている資産活用の落とし穴です。高齢者層が保有する金融資産などは約2000兆円。もしそのわずか0.25％でも消費に回れば、名目GDPを1％押し上げる力があると言われています。長生きリスクへの不安から「使えない」心理をどう乗り越えるか。野尻哲史氏の著書『100歳まで残す 資産「使い切り」実践法』（日本経済新聞出版）より