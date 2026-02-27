2025年の紅皿年間賞3作品を決定しました（投稿数2492通、年齢は掲載時）。年間賞の表彰式などを行う交流イベント「紅皿のつどい」は、4月22日（水）午後、福岡市・天神で開催予定です。応募方法などは後日、紙面でご案内します。