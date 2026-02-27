コンピューターを使った木造大規模建築で知られる建築家、葉祥栄さんを紹介する「葉祥栄再訪熊本展」が、熊本市の市現代美術館で開かれている。九州大葉祥栄アーカイブが所蔵する資料を基に、オーストラリアや東京、福岡などで開かれてきた巡回展の第6弾。故郷・熊本県内の作品群を通し、開幕直前の1月8日に85歳で世を去った葉さんの創作の軌跡をたどる。