美術団体二紀会による「第78回二紀展」の福岡巡回展が3月10日から、福岡市中央区大濠公園の市美術館で開かれる。入賞作品や福岡県内の作家の絵画、彫刻約80点が並ぶ。15日まで。福岡二紀支部長、大橋圭介さん＝福岡県柳川市＝の「夜に翼を放つ」は、幾重もの感情が交差する静寂の夜に、自分自身と向き合う姿を鳥に見立てて表現。赤や黒、黄、青の独創的な配色と大胆な構図が秀逸だ。二紀会委員、岩永敬子さん＝同県福津市＝の