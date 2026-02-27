プレミアリーグ第27節。敵地ブレントフォード・コミュニティー・スタジアムに乗り込んだ三笘薫擁するブライトンは、１月３日のバーンリー戦以来となる７試合ぶりの勝利を手にした。８試合連続で先発出場した三笘は、定位置の左ウイングで躍動。先制点の起点となるなど、攻撃の核として存在感を放ちチームの勝利に大きく貢献した。試合後、日本代表アタッカーは「勝たないといけないとみんなわかってる中で、クリーンシートも