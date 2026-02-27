Appleは2020年に発売されたiPhone 12シリーズから専用アクセサリーを磁石でピタッとくっつけることができる「MagSafe」、Googleは2025年8月に発売されたPixel 10シリーズから磁石でピッタリ装着できる高速ワイヤレス充電アクセサリーの「Pixelsnap」をリリースしています。しかし、AppleやGoogleとスマートフォン市場でしのぎを削るSamsungは、記事作成時点ではスマートフォンに磁石を搭載していません。この理由を、同社の研究開