◆卓球◇ＷＴＴシンガポール・スマッシュ第６日（２７日、シンガポール・ＯＣＢＣアリーナ）【シンガポール２７日＝宮下京香】世界ランク１１位のカットマン・橋本帆乃香（デンソー）が同８位のチェン・イー（中国）にゲームカウント０―３のストレート負けを喫し、８強に届かなかった。ＷＴＴの大会では過去の対戦で３勝していた２１歳の中国の成長株の長身から繰り出す緩急をつけた攻撃に苦しめられ、橋本は持ち前の変