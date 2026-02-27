巨人の赤星優志投手が２７日、ブルペンで１４７球の熱投を披露した。この日先発することが決まっていた韓国ハンファ・イーグルスとの練習試合（那覇）が雨天中止に。この日の登板はなくなったが「東京に戻ってからは試合も続いていきますし、ローテーションも決まってくると思う。なかなか投げ込みができなくなってくると思うので、試合がなくなったのをプラスに捉えるようにした」と力強く投げ込んだ。春季キャンプ期間での実