アジア株香港株プラス転換、中国商務省が米中経済関係の安定維持強調 東京時間14:01現在 香港ハンセン指数 26593.41（+212.39+0.81%） 中国上海総合指数 4139.53（-7.10-0.17%） 台湾加権指数 35414.49（休場） 韓国総合株価指数 6274.89（-32.38-0.51%） 豪ＡＳＸ２００指数 9191.00（+15.69+0.17%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81725.13（-523.48-0.64%） アジア株はまちまち。