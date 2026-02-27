タレント出川哲朗（62）が、26日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時15分）に出演。緊張する後輩を実名告白した。この日のテーマは「センスある後輩に緊張しちゃう芸人」。リアクション芸人を自認する出川は、センスを感じる後輩に劣等感を抱いてしまう理由について「『この人たちは何をやっているんだろう』と思われてないか」と不安になると説明した。また「何人か僕の中でも緊張するセンス芸人がいるですけど、