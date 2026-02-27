三機工業が強含みの動きとなっている。午後２時ごろに、４月３０日を基準日として１株から３株への株式分割を実施すると発表しており、これを好材料視した買いが入っている。投資単位当たりの金額を引き下げることで投資家がより投資しやすい環境を整えるとともに、株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることが目的という。 出所：MINKABU PRESS