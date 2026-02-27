メキシコ・オープン大会期間：2026年2月24日～2026年3月1日開催地：メキシコ アカプルココート：ハード（屋外）結果：[マルセロ メロ / アレキサンダー ズベレフ] 2 - 1 [ヌーノ ボルヘス / ミゲル アンヘル レイエス バレラ] 試合の詳細データはこちら≫ メキシコ・オープン第4日がメキシコ アカプルコで行われ、男子ダブルス準々決勝で、マルセロ メロ / アレキサンダ}