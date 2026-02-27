卓球の「シンガポールスマッシュ2026」は27日、女子シングルスの3回戦が行われ、世界ランキング11位の橋本帆乃香（デンソーポラリス）は同8位の陳熠（中国）と対戦。ゲームカウント0ー3で敗れ準々決勝進出を逃した。 ■アジアカップの再戦が実現 橋本は1回戦で覃予萱（中国）にストレート勝ちすると、2回戦ではベルナデッテ・スッチ（ルーマニア）に0－2から逆転勝ち。直近の「