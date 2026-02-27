Tiger Kingdom Sanctuary in Chiang Mai via AP（CNN）タイ北部の観光公園でウイルス感染が拡大し、過去2週間でトラ計72頭が死んだ。地元当局は、人に感染する危険はないとしている。現地からの報道によると、これほどの短期間で起きたトラの大量死としては過去最大級の規模になる。死んだトラはチェンマイのタイガー・キングダム社が運営する二つの観光公園で飼育されていた。いずれも入場者が有料でトラと触れ合うことができる。