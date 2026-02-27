日本テレビの平松修造アナウンサー（33）が27日までに自身のインスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ五輪を振り返った。平松アナは「ミラノ・コルティナ五輪派遣から2日前に無事日本へ帰ってきました」とイタリアからの帰国を報告し、「選手たちのたくさんの瞬間を目にしたり、行ったことのない国の知らない境遇の方と握手をしてハイタッチをしてジョン・レノンのImagineをみんなで歌って、少しだけその瞬間の一部になれたり