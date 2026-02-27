秋篠宮家の悠仁さまは、京都市で伝統芸能の「能」の衣装などを製作する西陣織の工房を視察されました。悠仁さまは、27日午前、京都市の「佐々木能衣装」を訪れ、西陣織の製作過程をご覧になりました。この工房は「能」の装束などを手がける創業120年を超える西陣織の老舗の織元です。悠仁さまは成年式で装束を着用したことから、伝統的な技術を守り続けている織元に関心を持たれたということです。悠仁さま「創業当時から同じ形で