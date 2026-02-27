コスモエネルギーホールディングスは、長崎県松浦市および宮城県仙台市の2拠点において、コスモ石油マーケティングが管理するサービスステーション(SS)跡地を活用した高圧系統用蓄電所の建設に着手した。2027年度から順次、松浦市、仙台市にて蓄電所の運転開始を目指す。なお、長崎県松浦市に建設する蓄電所は、2025年12月25日に経済産業省・資源エネルギー庁が主管する「令和7年度 再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電