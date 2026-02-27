山崎賢人が主演する映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』より、入場者プレゼントとして原作者・野田サトルが描き下ろしたアートボードが配布されることが決定。4DX、MX4D、SCREENX・ULTRA4DX、Dolby Cinemaでの上映が決定したほか、本作の舞台となる決戦の地・網走監獄にフィーチャーした網走監獄PVが解禁された。【動画】決戦の地・網走監獄をフィーチャー！映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』網走監獄PVシリーズ