フジテレビ系「めざましテレビ」に出演ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が27日、フジテレビ系の情報番組「めざましテレビ」に生出演した。金メダル獲得を祝して、番組のマスコットキャラクターである「めざましくん」が贈られた。2人に合わせたデザインが施され、話題になっている。目覚まし時計がモチーフになっている「めざましくん」が、りくり