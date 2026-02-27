バスケットボールの男子２０２７年Ｗ杯アジア１次予選が２６日に沖縄サントリーアリーナで行われ、日本は中国に８０―８７で逆転負けを喫した。桶谷新監督の初陣で悔しい敗戦となったが、現地には超人気女優が駆けつけていた。その人物とは、女優の広瀬すず。小学２年から中学３年までバスケットボール部で活躍し、テレビ朝日のバスケＳＰブースターに就任するなど熱烈応援で知られる。同局の公式ＳＮＳでは「テレビ朝日ＳＰ