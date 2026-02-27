昨年１１月に火災のため急死した歌舞伎俳優の片岡亀蔵（かたおか・かめぞう、本名・片岡二郎＝じろう）さん（享年６４）のお別れの会が２７日、帝国ホテル東京で開かれ、歌舞伎俳優の尾上右近が参列した。亀蔵さんの存在について右近は「（自身の）初舞台の時からご一緒させていただいて、菊五郎劇団という劇団の中でもご一緒する機会が多かった。趣味人でもいらっしゃったんで、いろんな事を教えていただいた」と振り返った。