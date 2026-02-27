ヒップホップグループのウータン・クランのプロデューサーとして知られたオリバー・“パワー”・グラント氏が死去した。52歳だった。同グループが公式インスタグラムで訃報を伝えた。死因は明らかになっていない。 【写真】別れのつらさをつづったメンバー2人で肩を組む姿もう帰ってこない ウータン・クランの音楽とその事業で重要な役割を果たしてきたグラント