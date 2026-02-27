マスク資料 岡山県は27日、定点把握に基づく直近1週間（2月16日～2月22日）の新型コロナウイルス感染症の感染状況を発表しました。県が指定する50の医療機関から報告があった感染者数は43人で、1医療機関あたり0.86人（前週1.54人）と減少しました。 一方、香川県の直近1週間（2月16日～2月22日）に県が指定する40の医療機関から報告があった1医療機関あたり患者数は0.96人（前週1.65人）でした。