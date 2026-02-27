「（明日の試合前練習でフリー打撃は？）やりたいなとはもちろん思っていますし、今日の動いた感じも悪くなかった」【もっと読む】大谷翔平が名古屋に上陸！ 愛知県警大動員の“超厳戒態勢”でWBC狂騒曲が始まった26日、大谷翔平（ドジャース）がチームに合流。27日の中日との練習試合初戦を前に、フリー打撃を行うことを“予告”した。大会規定により、メジャーリーガーは試合には出場できないが、前回2023年大会時と同様、打